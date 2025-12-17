Juventus-Roma | le parole di Del Piero
Alex Del Piero, icona della Juventus con una carriera straordinaria, commenta il tanto atteso big match di sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. La sua esperienza e passione offrono uno sguardo unico sulle sfide che si prospettano, alimentando l’attesa di un incontro che promette emozioni e spettacolo.
Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus con 705 presenze e 290 gol tra 1993 e 2012, ha analizzato il big match di sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium contro la Roma, in un’intervista a Sky Sport. L’ex capitano bianconero, che ha vinto tutto con la Signora – 6 scudetti, una Champions L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Del Piero dentro al momento bianconero: «Tudor non era la prima opzione. C’è costantemente qualcosa che non va alla Juventus, sta mancando un’identità!». Parole chiare del Capitano!
Leggi anche: Del Piero: "Tudor non ha le idee chiare in attacco. Manca identità, oggi non c'è una punta adatta alla Juventus"
Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; Gasperini, dai sogni alla realtà: “Mattone dopo mattone per conquistare l’Europa”; Gasperini dopo Cagliari-Roma: Errori grossolani e immagini chiare sul rosso a Celik. Era diventata una battaglia; Juve, senti Fabregas: Soulé fortissimo, godiamocelo. La febbre di Nico Paz e il fallo sul gol Roma....
Juventus–Roma, Del Piero: "Sfida di conferma" - Alla vigilia del big match tra Juventus e Roma, Alessandro Del Piero ha analizzato il momento delle due squadre ai microfoni di Sky Sport. msn.com
"Nulla è impossibile": Del Piero porta la Juve a lezione di storia. "Vincere è la priorità, sempre" - Quell'anno, infatti, la leggenda bianconera ha vinto la Champions League con la Juventus, l'ultima vinta dalla Vecchia Signora. tuttosport.com
Del Piero: "La Roma può dare un segnale fortissimo consolidando la sua posizione" - Parla l'ex calciatore della Juventus a Sky Sport, a pochi giorni dal big match: "I bianconeri si stanno ritrovando. ilromanista.eu
Juventus-Roma 3-0 intervista a Del Piero
Juventus-Roma sarà arbitrata da Sozza: la designazione completa, chi ci sarà al VAR - facebook.com facebook
SERIE A | Sozza designato per Juventus-Roma. Pairetto per Lazio-Cremonese, Fiorentina-Udinese a Mariani. #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.