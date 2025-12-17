Juventus problemi nello spogliatoio per Jonathan David?

La recente prestazione di Jonathan David contro il Bologna ha sollevato numerosi interrogativi e critiche, alimentando voci di tensioni nello spogliatoio della Juventus. L’attaccante canadese, al centro di attenzione, si trova ora sotto i riflettori per motivi che vanno oltre il campo, con sospetti di possibili problemi interni alla squadra. Un episodio che potrebbe influenzare il clima e le dinamiche del gruppo bianconero.

La prestazione di David contro il Bologna gli ha attirato grosse critiche da parte della stampa e di diversi commentatori sportivi. A complicare le cose, un retroscena inedito di Tuttosport che rivela dissidi tra David e lo spogliatoio bianconero.

