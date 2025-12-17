Juventus Play nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero | dove si può vedere

Juventus Play è il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all'universo bianconero. Progettato per offrire contenuti esclusivi e aggiornamenti sulle attività della Juventus, il canale rappresenta un punto di riferimento per i tifosi. In questo articolo, scoprirai dove poterlo seguire e quale sarà il palinsesto delle trasmissioni.

© Juventusnews24.com - Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all'universo bianconero: dove si può vedere e quale sarà il palinsesto. Juventus continua ad ampliare l'offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST interamente dedicato all'universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse.

