Juventus Play nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero | dove si può vedere – VIDEO
Juventus annuncia il lancio di Juventus Play, il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Un punto di riferimento per seguire notizie, approfondimenti e contenuti esclusivi sull'universo Juventus, con un palinsesto ricco di eventi e video dedicati ai colori bianconeri.
Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere e quale sarà il palinsesto. Juventus continua ad ampliare l’offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST interamente dedicato all’universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere
Leggi anche: Juventus, ufficiale Burgess: è il nuovo Director of Performance. Compiti, obiettivi e dettagli dal comunicato
NASCE la nuova JUVENTUS di SPALLETTI come giocherà
Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, annuncia la nascita di "Juventus Play", canale TV interamente dedicato al club bianconero: " Juventus continua ad ampliare ... tuttojuve.com
Juventus play, un nuovo canale per i tifosi: tutto il mondo bianconero, dove si vede e cosa trasmette - Con un annuncio ufficiale, il club bianconero presenta Juventus Play, il nuovo canale gratuito pensato p ... tuttosport.com
SABATO 13 DICEMBRE Ore 10:00 Under 13 (2013) – Fair Play Elite Juventus Club Parma Curtoni, Borgonovo V.T. Ore 11:00 Under 8 (2018) – Torneo Invernale Gotico Lavelli, Piacenza Under 8 (2018) – Torneo Invernale San Nicolò Petra, Sa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.