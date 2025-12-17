Juventus Play nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero | dove si può vedere – VIDEO

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus annuncia il lancio di Juventus Play, il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Un punto di riferimento per seguire notizie, approfondimenti e contenuti esclusivi sull'universo Juventus, con un palinsesto ricco di eventi e video dedicati ai colori bianconeri.

juventus play nasce il nuovo canale televisivo ufficiale fast dedicato all8217universo bianconero dove si pu242 vedere 8211 video

© Juventusnews24.com - Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere – VIDEO

Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere e quale sarà il palinsesto. Juventus continua ad ampliare l’offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a  Juventus Play,  il nuovo canale televisivo FAST interamente dedicato all’universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi  Juventus Play è disponibile in Italia su  Rakuten TV  e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere

Leggi anche: Juventus, ufficiale Burgess: è il nuovo Director of Performance. Compiti, obiettivi e dettagli dal comunicato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NASCE la nuova JUVENTUS di SPALLETTI come giocherà

Video NASCE la nuova JUVENTUS di SPALLETTI come giocherà

juventus play nasce nuovoNasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, annuncia la nascita di "Juventus Play", canale TV interamente dedicato al club bianconero: " Juventus continua ad ampliare ... tuttojuve.com

juventus play nasce nuovoJuventus play, un nuovo canale per i tifosi: tutto il mondo bianconero, dove si vede e cosa trasmette - Con un annuncio ufficiale, il club bianconero presenta Juventus Play, il nuovo canale gratuito pensato p ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.