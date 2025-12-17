Juventus Play nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero | dove si può vedere – VIDEO

Juventus annuncia il lancio di Juventus Play, il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Un punto di riferimento per seguire notizie, approfondimenti e contenuti esclusivi sull'universo Juventus, con un palinsesto ricco di eventi e video dedicati ai colori bianconeri.

Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere e quale sarà il palinsesto. Juventus continua ad ampliare l’offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST interamente dedicato all’universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

