Bruno Martinez celebra il rinnovo con Juventus Next Gen, dimostrando fiducia e determinazione. Il difensore spagnolo esprime entusiasmo per il proseguimento del suo percorso in bianconero, condividendo un messaggio che riflette il suo impegno e la volontà di crescere ulteriormente. La sua gioia si evidenzia anche attraverso una foto, simbolo di un importante traguardo raggiunto e di un futuro promettente con la maglia della Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Bruno Martinez esulta dopo il rinnovo di contratto: il messaggio del difensore spagnolo – FOTO

Juventus Next Gen, Bruno Martinez ha scritto questo messaggio dopo il rinnovo di contratto. Ecco le sue parole – FOTO. La strategia della Juventus di investire e blindare i migliori prospetti del proprio vivaio prosegue senza sosta. L’ultimo tassello del progetto linea verde porta il nome di Bruno Martinez. La società bianconera ha ufficializzato il rinnovo del contratto del promettente difensore centrale spagnolo, che si è legato al club torinese fino al 30 giugno 2027. Un prolungamento che ha il sapore del premio per una crescita costante e per la maturità dimostrata sul campo. Martinez, classe 2006, è approdato a Vinovo nell’estate del 2023, prelevato dalle giovanili dell’ Espanyol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Bentancur Tottenham, la storia continua: ufficiale il rinnovo di contratto dell’ex Juventus. Il comunicato e le prime parole dell’uruguaiano dopo la firma

Leggi anche: Quanto guadagna Rugani dopo il rinnovo con la Juventus: stipendio e scadenza del contratto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Next Gen | Bruno Martinez rinnova con la Juventus fino al 2027; La Pianese esce indenne dal campo della Juventus Next Gen; Serie C | Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali; Il gol di Amaradio evita la sconfitta a Guidonia, buon pareggio per la Juventus Next Gen.

NEXT GEN| La società annuncia il rinnovo di Bruno Martinez - La Juventus ha annunciato tramite comunicato ufficiale, di aver rinnovato il contratto con Bruno Martinez. msn.com

Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez - A un mese di distanza dal suo esordio con la Next Gen, Bruno Martinez si toglie un’altra grande soddisfazione nel suo percorso di crescita in bianconero,. tuttomercatoweb.com