Juventus | Moggi elogia Spalletti
Luciano Moggi, figura storica del calcio italiano, ha espresso grande apprezzamento per la recente vittoria della Juventus sul Bologna. Nonostante la fatica, il successo dei bianconeri si è rivelato convincente, dimostrando determinazione e qualità. L’elogio di Moggi sottolinea il valore di questa prestazione, evidenziando come la squadra abbia saputo affrontare le sfide con carattere e tenacia, confermando il suo spirito competitivo in questa stagione.
Luciano Moggi, voce storica e controversa del calcio italiano, ha elogiato Luciano Spalletti per la vittoria sofferta ma convincente della Juventus per 1-0 sul Bologna al Dall'Ara. In un editoriale su Libero Quotidiano, l'ex dirigente bianconero – squalificato a vita dopo Calciopoli ma ancora influente – ha visto nella prestazione
