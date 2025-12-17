Juventus mercato in uscita per finanziare gennaio | Perin verso l’addio

La Juventus si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di finanziare nuovi interventi di mercato. Per farlo, la società valuta le uscite tra cui quella di Perin, puntando a creare risorse economiche utili a rinforzare la rosa sotto la guida di Luciano Spalletti. Un piano strategico per ottimizzare le risorse e migliorare la squadra già a metà stagione.

La Juventus inizia a muoversi con largo anticipo in vista del calciomercato di gennaio, con un obiettivo chiaro: creare margine economico da reinvestire per rafforzare la rosa affidata a Luciano Spalletti. Il progetto tecnico è ancora in fase di consolidamento e, secondo le indicazioni che filtrano dalla Continassa, il tesoretto dovrebbe nascere soprattutto da uscite selettive, legate a giocatori oggi non considerati centrali. Tra i dossier aperti, ce n’è uno che più di altri sta prendendo corpo. Perin, spazio ridotto e futuro in bilico. Il nome caldo è quello di Mattia Perin. Il portiere classe 1992, alle spalle di Michele Di Gregorio nelle gerarchie, vede ridursi ulteriormente il proprio spazio e l’ipotesi di una separazione già a gennaio non è più solo teorica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

