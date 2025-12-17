Juventus McKennie pilastro della Juve di Spalletti

Weston McKennie si conferma elemento fondamentale della Juventus di Luciano Spalletti. Con prestazioni solide e determinanti, il centrocampista statunitense si distingue come pilastro della squadra, contribuendo in modo decisivo alle recenti prestazioni della Juventus, tra cui l'importante sfida contro il Bologna.

Weston McKennie è ormai un caposaldo inamovobile della Juventus di Luciano Spalletti e contro il Bologna è arrivata un’altra grande prestazione. “Mai senza McKennie” Beppe Bergomi negli studi di Sky ha sottolineato quanto lo statunitense sia imprescindibile per Spalletti. “ Giocare senza McKennie mai. È troppo importante perché è una giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

