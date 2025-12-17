Juventus McKennie pilastro della Juve di Spalletti

Weston McKennie si conferma elemento fondamentale della Juventus di Luciano Spalletti. Con prestazioni solide e determinanti, il centrocampista statunitense si distingue come pilastro della squadra, contribuendo in modo decisivo alle recenti prestazioni della Juventus, tra cui l'importante sfida contro il Bologna.

