Juventus McKennie pilastro della Juve di Spalletti
Weston McKennie si conferma elemento fondamentale della Juventus di Luciano Spalletti. Con prestazioni solide e determinanti, il centrocampista statunitense si distingue come pilastro della squadra, contribuendo in modo decisivo alle recenti prestazioni della Juventus, tra cui l'importante sfida contro il Bologna.
Weston McKennie è ormai un caposaldo inamovobile della Juventus di Luciano Spalletti e contro il Bologna è arrivata un’altra grande prestazione. “Mai senza McKennie” Beppe Bergomi negli studi di Sky ha sottolineato quanto lo statunitense sia imprescindibile per Spalletti. “ Giocare senza McKennie mai. È troppo importante perché è una giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
American Impact vs Man City Weah McKennie juventus goal
Mckennie sempre più leader in campo e nello spogliatoio. La Juve pensa di blindarlo - Il presente e il futuro di Weston McKennie alla Juventus stanno assumendo contorni sempre più definiti. tuttojuve.com
Juventus, McKennie è imprescindibile: perché il rinnovo del contratto è una priorità assoluta - Juventus, McKennie è imprescindibile: perché il rinnovo del contratto è una priorità assoluta Weston McKennie si sta confermando anche in questa stagione come uno ... tuttojuve.com
Gazzetta - Juventus, primi contatti per il rinnovo di McKennie: la situazione, tra le sirene della MLS - facebook.com facebook
Brutto primo tempo, poi #McKennie e #David affondano il #Pafos: #Juventus a quota 9, playoff #Champions vicini x.com
