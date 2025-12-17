Juventus Marcheggiani Troppo Yildiz nasconde i problemi reali

17 dic 2025

Marco Bucciantini e Luca Marcheggiani hanno analizzato il ruolo di Kenan Yildiz alla Juventus durante una puntata di Sky Calcio Club, evidenziando come il giovane talento venga spesso troppo enfatizzato, nascondendo invece le vere criticità della squadra. Un confronto che invita a riflettere sulla gestione e le aspettative intorno al calciatore.

Marco Bucciantini e Luca Marcheggiani hanno recentemente parlato del ruolo di Kenan Yildiz con Spalletti  negli studi di Sky Calcio Club. Le parole riportate da Tuttosport. “Yildiz è la tradizione del talento” L’argomento poi si sposta su  Yildiz.  Bucciantini:  “ Anche quella è tradizione. La tradizione del talento, di un giocatore che ha un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

