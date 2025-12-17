Juventus Marcheggiani Troppo Yildiz nasconde i problemi reali

Marco Bucciantini e Luca Marcheggiani hanno analizzato il ruolo di Kenan Yildiz alla Juventus durante una puntata di Sky Calcio Club, evidenziando come il giovane talento venga spesso troppo enfatizzato, nascondendo invece le vere criticità della squadra. Un confronto che invita a riflettere sulla gestione e le aspettative intorno al calciatore.

Marchegiani: "Spalletti sta provando a dare imprevedibilità alla Juventus, Yildiz e Conceicao..." - Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della Juventus e dal lavoro che sta facendo Spalletti: "Yildiz è la chiave per cambiare una marcia? tuttojuve.com

Pedullà - L’attenzione della Juventus per Frattesi va considerata separatamente (e non ha nulla a che vedere con letture infondate su un possibile scambio con Thuram). Il giocatore è apprezzato da Spalletti, tuttavia la valutazione dell’Inter non scende sotto i - facebook.com facebook

Marchegiani: "Juventus, formazione sbagliata. E i singoli…" #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.