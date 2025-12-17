Luciano Spalletti dimostra di aver imparato dai suoi errori, affrontando le sfide con determinazione e umiltà. La sua esperienza insegna che le critiche, se affrontate con maturità, possono diventare un'opportunità di crescita. La Juventus, guidata da un allenatore così, si prepara a scrivere un nuovo capitolo, affrontando ogni ostacolo con spirito di rinascita e ambizione.

Juventus, Luciano Spalletti ha imparato dai suoi errori

Abbiamo sempre pensato che le critiche possono diventare stimolanti, basta che non siano preconcette. Spalletti e la sua Juventus, quella naturalmente di Bologna, ne è la dimostrazione. Infatti l’allenatore bianconero era stato aspramente criticato perché la sua Juventus era una squadra “mollacciona”, che falliva completamente l’approccio alla gara, prima in Champions con il Bodo, poi con il Pafos e successivamente in campionato contro il Napoli. Oltretutto incapace di indirizzare un solo tiro nella porta avversaria nei primi 45’ anche perché in queste gare Spalletti mandava in campo una squadra priva di attaccanti, votata ovviamente al contenimento, che manifestava apertamente la propria inferiorità e anche paura di perdere: che magari aveva anche lui in prima persona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

