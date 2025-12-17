Juventus | la Borsa conferma le parole di Elkann

La Juventus continua a sorprendere il mercato: le parole di John Elkann trovano conferma nella reazione degli investitori, che mostrano un entusiasmo inatteso. La società, confermata come non in vendita, si conferma protagonista di un momento di forte fiducia e stabilità, alimentando speranze e aspettative tra tifosi e analisti. Un segnale chiaro di solidità per uno dei club più iconici d’Italia.

La Borsa conferma le parole di John Elkann: la Juventus non è in vendita, e il mercato risponde con un entusiasmo che va oltre ogni logica. Il titolo bianconero ha chiuso un'altra seduta in forte rialzo, +5,2% a 2,74 euro per azione, superando nettamente i 2,66 euro offerti da Tether

