Juventus | il nome più caldo è Gonzalez

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, si prepara al mercato di gennaio con un occhio di riguardo. Attualmente settima in Serie A con 26 punti, i bianconeri cercano di rafforzare la rosa per migliorare le proprie prestazioni. Tra i nomi più caldi spicca quello di Gonzalez, un rinforzo potenziale che potrebbe contribuire ai progetti futuri del club.

La Juventus di Luciano Spalletti, settima in Serie A con 26 punti e reduce dalla vittoria sofferta per 1-0 sul Bologna, guarda già al mercato di gennaio con ambizione misurata. L'obiettivo è coniugare esigenze tecniche – un centrocampista dinamico e forse un attaccante – con la sostenibilità finanziaria, in un

