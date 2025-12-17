Juventus idea Quinten Timber per gennaio | profilo da seguire

La Juventus monitora attentamente il mercato di gennaio, valutando potenziali innesti per rafforzare il centrocampo. Tra i profili seguiti, spicca Quinten Timber, giovane talento che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinvigorire la mediana bianconera. La società è pronta a intervenire se si presenteranno occasioni favorevoli, puntando a rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività in campionato e in Champions League.

Quinten Timber Chi è Quinten Timber. Classe 2001, olandese, Timber è cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, dove ha completato la formazione fino all'esordio con la seconda squadra dei Lancieri nella stagione 201819.

Chi è Quinten Timber, il centrocampista del Feyenoord seguito dalla Juventus per gennaio - Tra i profili da monitorare per gennaio c'è anche quello di Quinten Timber: ecco tutto quello che c'è da sapere. msn.com

La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative - Ci sono due strade che la Juventus può seguire e una di queste porta a Davide Frattesi dell'Inter. tuttomercatoweb.com

