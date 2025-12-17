Juventus Frattesi resta un’idea | Comolli cerca la formula giusta
La possibilità di vedere Frattesi alla Juventus sembra ormai sfumata, con Comolli e i dirigenti bianconeri alla ricerca della soluzione più adatta. Dopo l’ipotesi di uno scambio diretto con l’Inter e Thuram, questa strada sembra definitivamente abbandonata, lasciando spazio a nuove strategie per rinforzare il centrocampo. La Juventus continua a monitorare il mercato, cercando l’accordo ideale per rinforzare la rosa senza compromessi.
L’ipotesi di uno scambio diretto tra Juventus e Inter con protagonisti Khephren Thuram e Davide Frattesi è definitivamente tramontata. Le parole di Giorgio Chiellini hanno chiuso ogni spiraglio: Thuram non è sul mercato e rappresenta un pilastro del progetto bianconero. Eppure, il nome di Frattesi continua a orbitare attorno alla Juventus. Non più come contropartita tecnica, ma come obiettivo da inseguire con formule alternative. È qui che entra in gioco Damien Comolli, chiamato a trovare una soluzione sostenibile per accontentare Luciano Spalletti. La posizione dell’Inter. Il punto di partenza è chiaro. 🔗 Leggi su Como1907news.com
