Juventus | Damien Comolli ad un bivio

Damien Comolli si trova davanti a una decisione cruciale: investire risorse o mantenere il budget attuale. La sua scelta potrebbe segnare il futuro della Juventus, tra ambizioni di rinascita e prudenza finanziaria. La notte alla Continassa si fa lunga, tra dubbi e riflessioni, mentre il destino del club pende da una decisione.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Damien Comolli ad un bivio Damien Comolli è ad un bivio: spendere o non spendere, questo è il dilemma che accompagna le sue notti alla Continassa. L’amministratore delegato della Juventus, reduce da un mercato estivo criticato per flop come Openda e David, sembra deciso a non ripetere errori e a consegnare subito a Luciano Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Leggi anche: Juventus, Damien Comolli verso la nomina ad amministratore delegato Leggi anche: Juventus, fine emergenza: ora l’uomo forte è Damien Comolli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - L’ad sembra deciso a non voler ripetere gli errori dell’ultimo mercato, consegnando subito a Spalletti un interprete con cui rinforzare la mediana: oltre all'ex Sassuolo ci sono anche due alternative, ... tuttosport.com

Investimento immediato o idea low cost? Juve al bivio: la formula per Frattesi - Far tornare primo, nella top 50 Italia di Spotify, un brano di dodici anni fa. msn.com

Juventus, Comolli ha parlato alla squadra e a Tudor: fiducia nel tecnico e nel gruppo - In casa Juventus il clima è teso dopo la sconfitta dopo la sconfitta contro il Como, che ha avuto conseguenze anche a livello dirigenziale. it.blastingnews.com

COMOLLI nominato nuovo AD della JUVE Ho un'ossessione per la vittoria, ma qui è ancora più forte

Damien #Comolli, amministratore delegato della #Juventus, presente a Vinovo per #JuvePafos #Primavera @BaridonMarco x.com

Cronache di spogliatoio. . Riccardo Trevisani commenta le parole dell’ad della Juventus, Damien Comolli, sull’utilizzo dei dati nel calcio. Forse si sta esagerando #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.