juventus cobolli gigli elkann non mi ha convinto troppe perdite

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, esprime dubbi sulla gestione di John Elkann, criticando il suo messaggio e le perdite del club. Durante un intervento a Rai Radio 1, ha commentato l'offerta di Tether e il recente rifiuto di Elkann, evidenziando come alcune sue scelte possano suscitare perplessità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Cobolli Gigli su Elkann L’ex presidente della Juve, Giovanni Cobolli Gigli, ospite del talk “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha commentato il  video messaggio di John Elkann per rifiutare l’offerta di Tether per acquisire il club al 100%: “Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

