Juventus Bergomi Koopmeiners non può più stare in difesa

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Bergomi e Luca Marcheggiani analizzano il ruolo di Koopmeiners in casa Juventus, in seguito al ritorno di Bremer. I due esperti discutono delle possibilità tattiche e delle caratteristiche dell’olandese, sottolineando come il suo impiego in difesa possa risultare limitato con l’arrivo del nuovo centrale. Un approfondimento sulle scelte strategiche della squadra bianconera.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bergomi “Koopmeiners non può più stare in difesa”

Giuseppe Bergomi e Luca Marcheggiani hanno recentemente parlato del ruolo di Koopmeiners con il rientro di Bremer negli studi di Sky Calcio Club. Le parole riportate da Tuttosport. Il rientro di Bremer e la posizione di Koopmeiners Con i l rientro di Bremer  si apre il dibattito sulla posizione di Koopmeiners,  Bergomi  la vede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

