Il mercato di gennaio si infiamma con un possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus. L'asse Milano-Torino si anima di trattative e incontri, puntando a rinforzare il centrocampo bianconero. Le voci di mercato crescono, creando attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: assalto a Frattesi

Il mercato di gennaio si accende sull’asse Milano-Torino, con Davide Frattesi al centro di un’operazione che potrebbe rafforzare il centrocampo della Juventus. Il talento azzurro, 26 anni e protagonista dell’Europeo 2024 con la Nazionale, sta vivendo una stagione da emarginato all’Inter: solo 8 presenze in Serie A (1 gol e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

