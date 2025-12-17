Juve Roma il documentario su Del Piero ma non solo | Sky si fa bello per le feste Tutti gli appuntamenti da non perdersi nella Casa dello Sport

Scopri i momenti più emozionanti di Juve-Roma attraverso il nuovo documentario su Del Piero, disponibile su Sky. Un viaggio tra passato e presente, arricchito da approfondimenti e ospiti speciali, per un appuntamento imperdibile nella Casa dello Sport. Non perdere gli altri eventi e programmi esclusivi pensati per celebrare le feste con passione e sportività.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, il documentario su Del Piero ma non solo: Sky si fa bello per le feste. Tutti gli appuntamenti da non perdersi nella Casa dello Sport di Andrea Bargione Juve Roma, il documentario su Del Piero e tanto altro: tutti gli appuntamenti da non perdersi nella Casa dello Sport di Sky. La Casa dello Sport si fa bella per le feste. È tempo di immergersi nello spettacolo unico di Sky Sport, che nel periodo più magico dell'anno offrirà una sequenza di appuntamenti ancora più ricca e appassionante. Sarà come essere al cinema su Sky e NOW, grazie al grande racconto messo a punto con cura dalla squadra editoriale e dedicato agli appassionati di tutti gli sport: in arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini – che a Sky Sport dedica la sua "San Luca" – e ben 10 nuove produzioni originali realizzate ad hoc per il periodo natalizio.

