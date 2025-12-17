Juve Roma ballottaggio in attacco per Spalletti | scalpita Openda La situazione in vista del match contro Gasperini

In vista della sfida tra Juve e Roma, Spalletti valuta attentamente le scelte offensive, con Openda che si fa avanti come possibile titolare. La competizione tra l'ivoriano e Jonathan David si fa accesa, aggiungendo ulteriori elementi di interesse alla partita di sabato sera. La sfida tra le due squadre promette emozioni e strategie studiate nei minimi dettagli, con i tifosi pronti a vivere un altro capitolo di grande calcio italiano.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, ballottaggio in attacco per Spalletti: scalpita Openda. La situazione in vista del match contro Gasperini Juve Roma, Lois Openda insidia la titolarità di Jonathan David per la sfida di sabato sera. Il belga punta sulla profondità per colpire i giallorossi. La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare il delicatissimo incrocio contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Tra i temi caldi che animano i pensieri di Luciano Spalletti, spicca il duello per il ruolo di centravanti titolare tra Lois Openda e Jonathan David. Nonostante il canadese abbia goduto di maggiore fiducia nelle ultime uscite, mostrando un adattamento crescente ai ritmi della Serie A, l’impatto devastante del belga nella sfida vinta a Bologna ha rimescolato le gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Openda ancora titolare? Spalletti ha le idee chiare sul belga e sull’attacco bianconero: gli ultimi aggiornamenti verso Cremonese Juve Leggi anche: Probabili formazioni Juve Torino: le ultime sulle scelte di Spalletti. Ballottaggio in attacco, Thuram in dubbio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A: le probabili formazioni della 15^ giornata; Bremer torna dal 1'? Ballottaggio Castro-Dallinga: le probabili di Bologna-Juventus; Le probabili formazioni di Bologna-Juventus (Serie A); Bologna, porte girevoli in attacco: possibile chance per Immobile. Juve-Roma, difesa da reinventare e cambi in vista per Spalletti: cosa può succedere - L'allenatore bianconero dovrà capire come rimpiazzare lo squalificato Koopmeiners: le possibili soluzioni per la delicata sfida contro la squadra di Gasperini ... msn.com

Totti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini - Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. corrieredellosport.it

Juve, ora la difesa a quattro diventa realtà: torna anche Bremer - Davanti può tornare Conceicao per Bologna, con Yildiz dalla parte opposta. msn.com

Decide RABIOT Juve-Roma 1-0 Serie A TIM DAZN Highlights

Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma E su un possibile ritorno in società... - facebook.com facebook

La grande tentazione di Spalletti per #JuveRoma Scioglierà le riserve solo all'ultimo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.