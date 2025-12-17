Juve il ritorno di Bremer rinforza la difesa E ora c’è anche Cabal
La Juventus si prepara a rinforzare la propria difesa con il ritorno di Bremer e l’ingaggio di Cabal, mentre la recente vittoria a Bologna ha rafforzato le ambizioni in Champions League e aumentato la fiducia della squadra di Luciano Spalletti. Un momento positivo che potrebbe segnare una svolta nella stagione dei bianconeri.
Torino, 16 dicembre 2025 – Tante buone notizie, tutte assieme, per Luciano Spalletti e la Juventus. La vittoria di Bologna ha rilanciato le quotazioni Champions League della Vecchia Signora, ma ha fornito soprattutto consapevolezza, grazie alla miglior prestazione della stagione e su uno dei campi più difficili. I regali di Natale anticipati sono diversi per il tecnico di Certaldo, che ora può contare anche sul rientro di Gleison Bremer e su un Juan Cabal decisivo al Dall’Ara con un gol di testa da tre punti. Due carte difensive in più che possono aiutare sia per una difesa a quattro sia per continuare con la retroguardia fronte dispari; ora tocca a Spalletti dare continuità di risultati e il prossimo step sarà il match interno contro la Roma di Gasperini, altro scontro diretto per la Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Juve, ora la difesa a quattro diventa realtà: torna anche Bremer
Leggi anche: Bremer torna titolare in Juve Atalanta: nessun dubbio da parte di Tudor. Dopo il riposo col Verona, il brasiliano guiderà nuovamente la difesa. Chi giocherà al suo fianco
Bremer was everywhere agains Sporting Cp UEL
Juve, il ritorno di Bremer rinforza la difesa. E ora c’è anche Cabal - Il brasiliano è tornato nei minuti finali domenica, ora Spalletti può contare su un difensore in più sia per la retroguardia a che per quella a quattro. sport.quotidiano.net
Juve, Bremer's return strengthens the defense. And now Cabal is also there. - Il brasiliano è tornato nei minuti finali domenica, ora Spalletti può contare su un difensore in più sia per la retroguardia a che per quella a quattro. sport.quotidiano.net
Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma E su un possibile ritorno in società... - facebook.com facebook
'Agnelli potrebbe essere tentato da un ritorno alla Juve' 'Se dovesse fallire l’ennesima ripartenza affidata a Comolli, Elkann potrebbe mollare e trasferirsi negli USA' Leggi la notizia completa nel primo commento x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.