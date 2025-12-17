Juve il ritorno di Bremer rinforza la difesa E ora c’è anche Cabal

La Juventus si prepara a rinforzare la propria difesa con il ritorno di Bremer e l’ingaggio di Cabal, mentre la recente vittoria a Bologna ha rafforzato le ambizioni in Champions League e aumentato la fiducia della squadra di Luciano Spalletti. Un momento positivo che potrebbe segnare una svolta nella stagione dei bianconeri.

Torino, 16 dicembre 2025 – Tante buone notizie, tutte assieme, per Luciano Spalletti e la Juventus. La vittoria di Bologna ha rilanciato le quotazioni Champions League della Vecchia Signora, ma ha fornito soprattutto consapevolezza, grazie alla miglior prestazione della stagione e su uno dei campi più difficili. I regali di Natale anticipati sono diversi per il tecnico di Certaldo, che ora può contare anche sul rientro di Gleison Bremer e su un Juan Cabal decisivo al Dall’Ara con un gol di testa da tre punti. Due carte difensive in più che possono aiutare sia per una difesa a quattro sia per continuare con la retroguardia fronte dispari; ora tocca a Spalletti dare continuità di risultati e il prossimo step sarà il match interno contro la Roma di Gasperini, altro scontro diretto per la Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bremer was everywhere agains Sporting Cp UEL

