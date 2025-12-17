Juve giorni caldi per il rinnovo di Yildiz | il padre-agente sono in città

In vista delle sfide cruciali contro Roma e le strategie di mercato di gennaio, i giorni che precedono il rinnovo di Yildiz sono carichi di tensione a Torino. Il padre-agente del giocatore è in città, alimentando le attese e i discorsi sul futuro della Juventus, mentre la squadra si prepara ad affrontare un periodo decisivo per la stagione.

© Sport.quotidiano.net - Juve, giorni caldi per il rinnovo di Yildiz: il padre-agente sono in città Torino, 17 dicembre 2025 – La miccia di Bologna da tenere accesa e da far ardere nell’immediato futuro, con alle viste lo scontro diretto con la Roma e poi un calendario che si fa più abbordabile con anche il mercato di gennaio per migliorare la rosa. La Juventus prova a rinascere definitivamente dopo la vittoria del Dall’Ara, ancora una volta aggrappata a Kenan Yildiz, autore dell’assist per il gol di Juan Cabal. Il numero dieci continua a essere perno inamovibile dell’attacco bianconero, ma questo si scontra con gli attuali parametri economici del talento turco, oggi tra i meno pagati in rosa con una cifra non congrua rispetto al suo peso specifico dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Rinnovo Yildiz, a che punto siamo? Ecco come stanno andando avanti le trattative tra il 10 e la Juve: ci sono importanti novità Leggi anche: Yildiz Chelsea, da Londra sono pronti a fare sul serio: sul tavolo del turco c’è questo maxi contratto. La Juve ora deve fare in fretta per il rinnovo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO shorts Juve, giorni caldi per il rinnovo di Yildiz: il padre-agente sono in città - Il turco percepisce un milione e mezzo di euro, non in linea con il suo peso specifico all’interno della Juve: richiesta di 6 milioni l’anno. msn.com

Rinnovo Yildiz: quando si può chiudere? La Juve prepara l'affondo - La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, che da giovane talento emergente è passato a essere il punto di riferimento della formazione bianconera. tag24.it

La #Juventus accelera per blindare Kenan #Yildiz. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con l’entourage del giovane talento bianconero, al centro delle attenzioni per il rinnovo del contratto. Il club è pronto a offrire un contratto fino al 2030, c - facebook.com facebook

Dopo 550 giorni di assenza Arek #Milik si è allenato oggi alla Continassa insieme al gruppo squadra della #Juventus. A volte ritornano… x.com

