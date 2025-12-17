Juve giorni caldi per il rinnovo di Yildiz | il padre-agente sono in città

In vista delle sfide cruciali contro Roma e le strategie di mercato di gennaio, i giorni che precedono il rinnovo di Yildiz sono carichi di tensione a Torino. Il padre-agente del giocatore è in città, alimentando le attese e i discorsi sul futuro della Juventus, mentre la squadra si prepara ad affrontare un periodo decisivo per la stagione.

Torino, 17 dicembre 2025 – La miccia di Bologna da tenere accesa e da far ardere nell’immediato futuro, con alle viste lo scontro diretto con la Roma e poi un calendario che si fa più abbordabile con anche il mercato di gennaio per migliorare la rosa. La Juventus prova a rinascere definitivamente dopo la vittoria del Dall’Ara, ancora una volta aggrappata a Kenan Yildiz, autore dell’assist per il gol di Juan Cabal. Il numero dieci continua a essere perno inamovibile dell’attacco bianconero, ma questo si scontra con gli attuali parametri economici del talento turco, oggi tra i meno pagati in rosa con una cifra non congrua rispetto al suo peso specifico dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

