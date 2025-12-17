Juve Cesena Primavera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin I dettagli

Scopri come seguire in diretta live e in tv la sfida tra Juventus Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Tutte le informazioni su modalità di visione, piattaforme e orari per non perdere neanche un minuto di questa emozionante partita dei giovani bianconeri.

© Juventusnews24.com - Juve Cesena Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin. I dettagli Juve Cesena Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per la 16ª giornata di campionato 202526. Il campionato Primavera 1 non conosce sosta e si prepara a vivere un nuovo, intenso capitolo della stagione 20252026. I riflettori del calcio giovanile italiano si sposteranno questo giovedì su Vinovo, dove la Juve Primavera è pronta a scendere in campo per il sedicesimo appuntamento stagionale. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 dicembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 14:00. Teatro della sfida sarà il campo “Ale&Ricky” situato all’interno dell’Allianz Training Center, il cuore pulsante del settore giovanile bianconero, dove i padroni di casa ospiteranno la formazione Primavera del Cesena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juve Lecce Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Padoin. I dettagli Leggi anche: Monza Juve Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’8ª giornata dei bianconeri di Padoin Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. U20 | Dove vedere Juventus-Cesena; Primavera 1. La Fiorentina vince il big match con il Cesena: gli highlights (video); CALCIO Primavera 1- I viola battono il Cesena e mantengono la testa del Campionato.; Dove vedere Milan-Sassuolo, Bologna-Juventus e tutto lo sport in tv del 14 dicembre 2025. Orario Juve Cesena Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la 16ª giornata di campionato 2025/26 - Orario Juve Cesena Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la 16ª giornata di campionato 2025/26 Il campionato Primavera 1 non conosce sosta e si prepara a vivere un n ... juventusnews24.com

