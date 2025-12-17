Joyce e MacGowan | un dialogo visionario alla Maison Rosè

Un viaggio tra letteratura e musica, con un dialogo immaginario tra James Joyce e Shane MacGowan. La scena si svolge alla Maison Rosè di Roma, domenica 21 dicembre alle ore 21:00, offrendo un'esperienza unica che unisce le atmosfere dei due talenti in un racconto scenico originale e coinvolgente.

© Ezrome.it - Joyce e MacGowan: un dialogo visionario alla Maison Rosè Cosa: Un racconto scenico che unisce James Joyce e Shane MacGowan.. Dove e Quando: Maison Rosè, Roma – Domenica 21 dicembre, ore 21:00.. Perché: Per scoprire l'invisibile filo che lega il modernismo letterario all'anima punk irlandese.. Esiste un punto preciso, nella geografia dell'anima, dove le distanze temporali e stilistiche si annullano per lasciare spazio a una pura vibrazione artistica. È in questo territorio di confine che prende vita una delle operazioni culturali più affascinanti della stagione romana: l'incontro impossibile, eppure necessario, tra due giganti della cultura irlandese.

JAMES JOYCE, SHANE MCGOWAN E IL SEGRETO DELL'UNIVERSO I con Enrico Terrinoni e Fabio Pedone - facebook.com facebook

