Josh Freese è tornato a parlare dei Foo Fighters e del suo allontanamento dalla band

Durante un intervento a Trunk Nation With Eddie Trunk su SiriusXM, il batterista Josh Freese ha ripercorso il suo percorso con i Foo Fighters, affrontando anche il tema del suo allontanamento dalla band, avvenuto due anni dopo aver preso il posto di Taylor Hawkins, scomparso nel 2022.

Durante un intervento a Trunk Nation With Eddie Trunk, su SiriusXM, il batterista Josh Freese è tornato a parlare del suo allontanamento dai Foo Fighters, appena due anni dopo essere stato chiamato a sostituire Taylor Hawkins, scomparso a cinquant'anni nel 2022. Interrogato circa il possibile motivo del licenziamento, il musicista ha risposto: «Ho un paio di teorie, ma ho la sensazione che la gente sia così interessata a questa cosa perché sono una band importante e sono un po' titubante a commentare. Qualsiasi cosa dica verrà usata, sp*ttanata, ripubblicata e ripostata. Ma sì, ho adorato il tempo trascorso lì.

