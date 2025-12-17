Josep Martinez Inter col Bologna in Supercoppa ritrova la titolarità ma il futuro rimane un’incognita | il punto

Josep Martinez, portiere spagnolo in forza al Bologna, ha riconquistato la titolarità in occasione della Supercoppa. Nonostante il ruolo di protagonista, il suo futuro rimane incerto, alimentando incertezze sul suo percorso professionale. Ecco le ultime novità e il quadro attuale sulla situazione di Josep Martinez e il suo ruolo nel club emiliano.

© Internews24.com - Josep Martinez Inter, col Bologna in Supercoppa ritrova la titolarità ma il futuro rimane un'incognita: il punto Inter News 24 sul portiere spagnolo. Dopo il delicato episodio extra-campo che lo ha tenuto lontano dai riflettori, Josep Martinez ha ritrovato il terreno di gioco nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia. L'estremo difensore spagnolo, arrivato con grandi aspettative, sembra ora pronto a scendere in campo dal primo minuto anche nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro della porta dei nerazzurri appare tutt'altro che blindato.

Nuova chance per Josep Martinez: titolare in Supercoppa - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. passioneinter.com

ULTIM'ORA Chivu starebbe pensando di far giocare Josep Martinez in Supercoppa, contro il Bologna. Sommer potrebbe godere di un turno di riposo. - FcInter1908 - facebook.com facebook

XI INTER: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito XI VENEZIA: Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Compagnon, Casas. #CoppaItalia 21:00 x.com

