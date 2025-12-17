Jon Hamm che balla? È diventato virale assieme a una canzone di 15 anni fa e a una serie TV vista da pochi
Jon Hamm, noto per il suo ruolo in Mad Men, è diventato virale grazie a un video in cui si esibisce in un ballo spontaneo. Accompagnato da una canzone di 15 anni fa e ambientato in una discoteca illuminata da luci blu al neon, il suo momento di relax ha catturato l'attenzione di molti, diventando un fenomeno sui social.
Ormai è ovunque: Jon Hamm con gli occhi chiusi, perso nella musica, che balla in una discoteca avvolta da luci blu al neon. Bastano pochi secondi di video per capire perché questo momento è diventato il meme più popolare del momento. Il meccanismo è geniale nella sua semplicità. Qualcuno racconta una piccola gioia quotidiana, lo stipendio che arriva, una promozione sul lavoro, il weekend finalmente libero, poi chiude gli occhi. Taglio improvviso: appare Hamm che balla, completamente assorto, come se il resto del mondo non esistesse. La clip proviene da “Your Friends and Neighbors”, serie Apple TV+ lanciata nell’aprile 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it
