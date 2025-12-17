Johnny Federer… Ah no Gianni Sinner | la risposta grottesca a una domanda semplicissima del concorrente di Caduta Libera spopola sul web

Una risposta grottesca e imprevedibile ha fatto il giro del web, trasformando un semplice momento in un fenomeno virale. Nel 2025, Gianni Sinner è diventato il nome più cercato su Wikipedia in Italia, superando anche figure storiche come Papa Leone XIV. Con la sua popolarità che travalica i confini dello sport, è ormai uno degli atleti italiani più riconosciuti e amati a livello globale.

Un concorrente – probabilmente tradito anche dall'emozione del momento e dall'altissima posta in palio – ha commesso una gaffe che ha subito fatto il giro del web. Protagonista indiretto della vicenda è proprio Jannik Sinner, il campione azzurro nel tennis, vincitore già di quattro slam e di uno storico Wimbledon nell'estate 2025. Da Jannik Sinner a Johnny Federer è un passo. No, non stiamo scherzando. Ha detto davvero Johnny Federer

