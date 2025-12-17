Nel cuore di Verona, il ristorante I Morosetti conquista i riconoscimenti di Joe Bastianich con i suoi autentici bigoli con le sarde. La puntata di Foodish del 16 dicembre su TV8 ha celebrato questa eccellenza culinaria, mettendo in luce la passione e la tradizione che rendono unico ogni piatto. Un traguardo importante per una realtà che porta avanti con orgoglio i sapori della cucina veronese.

È il ristorante I Morosetti di via Marconi, nel cuore del centro storico di Verona, il vincitore della puntata di Foodish andata in onda martedì 16 dicembre in prima serata su TV8. Il programma, condotto da Joe Bastianich, ha visto come ospite speciale Federica Pellegrini e ha messo a confronto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Joe Bastianich premia i Morosetti per i bigoli con le sarde - Nell’episodio ambientato a Verona, la sfida si è concentrata sui bigoli con le sarde, una ricetta profondamente radicata nella tradizione gastronomica locale. veronasera.it