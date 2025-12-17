Joe Bastianich premia I Morosetti per i bigoli con le sarde

Nel cuore di Verona, il ristorante I Morosetti si distingue ancora una volta, questa volta conquistando il riconoscimento di Joe Bastianich. La loro maestria nella preparazione dei bigoli con le sarde ha catturato l’attenzione e il palato della giuria, portando a casa il premio in una serata di grande cucina e passione. Un trionfo che celebra la tradizione e l’eccellenza gastronomica veronese.

© Veronasera.it - Joe Bastianich premia I Morosetti per i bigoli con le sarde È il ristorante I Morosetti di via Marconi, nel cuore del centro storico di Verona, il vincitore della puntata di Foodish andata in onda martedì 16 dicembre in prima serata su TV8. Il programma, condotto da Joe Bastianich, ha visto come ospite speciale Federica Pellegrini e ha messo a confronto.

