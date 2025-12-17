Jester A Foolish Ritual Recensione | Quando la co-operazione diventa vitale per sopravvivere

Jester A Foolish Ritual è un horror cooperativo che sceglie consapevolmente di rifiutare l'azione per costruire un'esperienza basata su tensione psicologica pura, coordinazione tra giocatori e una sensazione di vulnerabilità costante. Qui non esistono armi, potenziamenti o momenti di rivalsa: l'obiettivo non è dominare la minaccia, ma sopravvivere senza farsi notare, muovendosi con cautela all'interno di un castello medievale che sembra ostile tanto quanto il suo inquietante abitante. L'ambientazione è uno degli elementi più riusciti dell'intero progetto. Il castello non è un semplice scenario, ma una presenza opprimente, fatta di corridoi stretti, sale soffocanti, trappole improvvise e percorsi che cambiano da una partita all'altra.

