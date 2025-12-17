Jesi il cardiochirurgo Marco Pozzi alla Presidenza della Fondazione Vallesina aiuta

La Fondazione Vallesina Aiuta ha annunciato un cambio di leadership con l'elezione del cardiochirurgo Marco Pozzi come nuovo presidente. L'ente, attivo nel territorio di Jesi (Ancona), si prepara a rafforzare le proprie attività di supporto e assistenza alla comunità locale. L'evento è stato ufficializzato il 17 dicembre 2025.

Jesi (Ancona), 17 dicembre 2025 - La Fondazione Vallesina Aiuta annuncia un cambio della guardia di altissimo profilo ai vertici della sua struttura. Il nuovo presidente è il dottor Marco Pozzi, figura di spicco della medicina internazionale e già direttore del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita del Centro Cardiochirurgico dell'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Pozzi, medico dallo straordinario curriculum professionale che ha dedicato la vita alla cura dei cuori dei più piccoli, raccoglie il testimone da Elisa Di Francisca. La campionessa olimpionica ha rassegnato le proprie dimissioni dopo aver guidato la Fondazione con dedizione fin dalla sua costituzione, scegliendo di lasciare contestualmente anche il consiglio di amministrazione per sopraggiunti impegni.

