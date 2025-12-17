Levi Strauss & Co. annuncia con entusiasmo l’ingresso di Jeffrey J. Jones II nel proprio Consiglio di Amministrazione. Questa nomina rafforza l’impegno del marchio verso l’innovazione e la crescita sostenibile, portando con sé un’esperienza strategica e una visione fresca per il futuro dell’azienda. Un passo importante verso nuove opportunità e un percorso di sviluppo sempre più solido e ambizioso.

© Lettera43.it - Jeffrey J. Jones II entra nel Cda di Levi Strauss

Levi Strauss & Co. ha annunciato la nomina all’interno del proprio Consiglio d’amministrazione di Jeffrey J. Jones II. Il nuovo consigliere entrerà ufficialmente nel Cda dal 21 gennaio 2026. Farà anche parte di due comitati ritenuti fondamentali all’interno del consiglio: il Comitato per le Nomine, la Governance e la Cittadinanza d’Impresa e quello per la Remunerazione e il Capitale Umano. Jeffrey J. Jones II è attualmente presidente e Ceo di H&R Block, ma lascerà l’incarico il 31 dicembre 2025. In oltre 30 anni di esperienza ha ricoperto ruoli di vertice in diverse aziende, tra cui anche Uber Technologies e Target Corporation. 🔗 Leggi su Lettera43.it

