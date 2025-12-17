Jeffrey Epstein da professore di liceo a proprietario di un' isola ai Caraibi | come ha fatto fortuna il miliardario pedofilo amico dei potenti

Da insegnante di liceo a proprietario di un’isola ai Caraibi, Jeffrey Epstein ha costruito un impero oscuro e misterioso. La sua ascesa nel mondo della finanza e il suo coinvolgimento in scandali internazionali hanno suscitato sdegno e curiosità. Questa è la storia di un uomo che ha saputo sfruttare potere e contatti, lasciando un’eredità segnata da controversie e accuse gravissime.

L'inchiesta sulle origini della ricchezza di Epstein: così da docente di matematica al liceo divenne il finanziere miliardario amico dei potenti - Un lungo lavoro del New York Times tra diari, documenti finanziari e racconti diretti di decine di persone che lo conobbero. msn.com

Jeffrey Epstein, il video dell'Fbi che mostra le ultime ore in carcere è stato manipolato - Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso il 7 luglio quello che ha presentato come un filmato di sorveglianza "completamente grezzo" di quasi 11 ore, ripreso da una telecamera ... wired.it

How a math teacher climbed the power ladder jeffreyepstein truecrime crimedocumentary

L'ex vittima di Jeffrey Epstein descrive dettagli anatomici e la relazione tossica con Ghislaine Maxwell in una nuova intervista - facebook.com facebook

Jeffrey Epstein fece arrivare anche una giovane donna dalla Svizzera x.com

