Jeff Bezos ha pagato 40 milioni di euro per 104 minuti di docufilm su Melania Trump | asta record con Netflix e Disney

Un nuovo capitolo sulla vita di Melania Trump sta per essere raccontato: il biopic intitolato “Melania” sarà nei cinema americani dal 30 gennaio, offrendo uno sguardo esclusivo sul suo percorso e il ritorno di Trump alla Casa Bianca. La produzione ha fatto scalpore per il suo record d’asta, con Jeff Bezos che ha pagato 40 milioni di euro per 104 minuti di visione.

Roma – Si chiama “Melania” come lei e uscirà il 30 gennaio nei cinema americani il biopic della first lady Usa che racconta il conto alla rovescia del ritorno suo e di Donald Trump alla Casa Bianca. Centoquattro minuti totali di cortometraggio costati la bellezza di 40 milioni di dollari: li ha sborsati Amazon Prime Video con Mgm e tutti hanno pensato che fosse un altro tributo pagato da Jeff Bezos al presidente Usa. Ma in realtà alla trattativa per l’esclusiva si sono presentati Disney, Paramount e Netflix: l’ha spuntata chi ha offerto di più. Si tratta del più grande accordo della storia per un documentario, secondo Fox News che l’ha presentato in esclusiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

