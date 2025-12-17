Jannik Sinner pensa all’esibizione di Seul contro Alcaraz | Non vedo l’ora

Il 10 gennaio, allo Hyundai Centre di Seul, si terrà un’inedita esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un evento molto atteso nel mondo del tennis, che vedrà i due talenti affrontarsi in un match che promette spettacolo e spettacolarizzazione, offrendo ai fan un’occasione unica di vedere da vicino due tra i più promettenti giocatori del circuito internazionale.

10 gennaio, allo Hyundai Centre di Seul (Corea del Sud), andrà in scena l’attesa esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un evento voluto fortemente dagli organizzatori per promuovere il tennis nel proprio Paese e, nello stesso tempo, regalare agli appassionati un confronto che in un modo o nell’altro ha caratterizzato l’ultimo biennio del tennis mondiale e promette di continuare a farlo. Attualmente n.1 e n.2 del mondo, Alcaraz e Sinner sono l’espressione massima dello sport con racchetta e pallina in questa fase storica. Ci si chiede se arriverà prima o dopo qualcuno che possa contrastarli, tenuto conto del livello che hanno raggiunto e ritenendo che possa ancora crescere. 🔗 Leggi su Oasport.it

QUESTO RAGAZZO È INCREDIBILE - JANNIK SINNER È UN CAMPIONE

