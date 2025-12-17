Jannik Sinner è il campione del mondo 2025 per l'ITF | sorprendente beffa per Carlos Alcaraz

Jannik Sinner conquista il titolo di campione del mondo 2025 per l'ITF, un riconoscimento che premia il suo talento e determinazione. La sua ascesa nel panorama tennistico internazionale si conferma con questa prestigiosa vittoria, sorprendendo molti e lasciando il segno nel cuore degli appassionati. Un riconoscimento che consacra l'italiano come uno dei protagonisti più brillanti del tennis mondiale.

Jannik Sinner è stato eletto giocatore del 2025 per l'ITF, che a sorpresa nomina il tennista italiano come il migliore del singolare maschile. Beffato Alcaraz, che non ha mai vinto questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner è Campione del Mondo ITF per il secondo anno di fila: premiate anche Errani/Paolini - L’azzurro e la coppia italiana di doppio vincono per il secondo anno di fila il riconoscimento di Campione del Mondo ITF Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo è Campione del Mondo ITF. tennisitaliano.it