Jannik Sinner clamorosa gaffe a Caduta Libera | come lo chiama il concorrente

Durante la puntata di Caduta Libera del 16 dicembre su Canale 5, Jannik Sinner è stato protagonista di una gaffe che ha attirato l'attenzione. Un momento divertente e inaspettato che ha suscitato il sorriso tra i presenti e i telespettatori. Un episodio che rimarrà sicuramente nella memoria di chi ha assistito a questa imperfezione, dimostrando come anche i campioni possano commettere errori inaspettati.

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, clamorosa gaffe a Caduta Libera: come lo chiama il concorrente Una gaffe che non passa inosservata. Accade a Caduta Libera, durante la puntata in onda martedì 16 dicembre su Canale 5. Qui un concorrente si è trovato in estrema difficoltà nel rispondere a una domanda che riguardava il numero due del mondo e quattro volte vincitore Slam Jannik Sinner. "Il primo tennista italiano a trionfare a Wimbledon" è stata la domanda rivolta al concorrente. Quest'ultimo però non è riuscito a dare la risposta esatta. Eppure ha provato a "spararla" con nomi esilaranti come "Johnny Federer" o "Gianni Sinner" che nel giro di brevissimo tempo sono diventati virali. "Questo concorrente è stato in ibernazione gli ultimi 10 anni ed è stato scongelato il giorno prima per partecipare a Caduta Libera, sennò non si spiega", ha scritto qualcuno sui social.

