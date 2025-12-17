James Trafford legato al Tottenham non è in vendita a gennaio

James Trafford, portiere del Burnley, rimane legato al club e non sarà ceduto durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo un articolo recente di un sito inglese, le trattative per il suo trasferimento sono state smentite, confermando l’intenzione del club di mantenerlo in rosa. Di seguito, riportiamo fedelmente il contenuto dell’articolo.

