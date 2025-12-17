James Trafford legato al Tottenham non è in vendita a gennaio

James Trafford, portiere del Burnley, rimane legato al club e non sarà ceduto durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo un articolo recente di un sito inglese, le trattative per il suo trasferimento sono state smentite, confermando l’intenzione del club di mantenerlo in rosa. Di seguito, riportiamo fedelmente il contenuto dell’articolo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha emesso un avvertimento provocatorio al Tottenham Hotspur e agli altri pretendenti, insistendo che il portiere James Trafford rimarrà “assolutamente” all’Etihad Stadium oltre la finestra di mercato di gennaio. Le speculazioni sul futuro del 23enne si sono intensificate nelle ultime settimane, con il Tottenham Hotspur che, secondo quanto riferito, ha identificato Trafford come una potenziale soluzione alla propria crisi dei portieri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Guardiola, che aspetti a prendere Gigio? Una papera di Trafford lancia il Tottenham in casa del City - Mentre ieri Gigio Donnarumma ha salutato Parigi con una parata d’onore al Parco dei Principi anticamera di un ... gazzetta.it

City, disastro Trafford col Tottenham: doppia papera e rischia il rosso. Donnarumma può risolvere l'allarme portiere - Il mercato portieri del Manchester City appare ancora apertissimo nonostante l'acquisto di James Trafford per oltre 30 milioni di euro. corrieredellosport.it

