James Joyce Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo di Simone Caltabellotta e Enrico Terrinoni

Un viaggio tra letteratura e musica, dove le vite di James Joyce e Shane MacGowan si intrecciano in un racconto scenico che esplora il potere liberatorio dell’arte. Attraverso le loro storie, l’articolo svela un legame inaspettato e profondo, rivelando come la creatività possa diventare un atto di emancipazione e scoperta personale.

Un viaggio nel cuore dell'immaginazione. Un racconto scenico che intreccia la vita e l'opera di due figure decisive della cultura irlandese – James Joyce e Shane MacGowan – rivelando l'inaspettato filo che li unisce: la convinzione che l'arte sia un atto di liberazione.

21.12 2025 ROMA Maison Rosè - "James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell'Universo" C'è un momento in cui un essere umano diventa artista: una ferita improvvisa che apre la vista interiore, una scintilla da cui nasce tutto.

