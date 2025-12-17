james il cugino nascosto di william diventa maggiorenne

James, il cugino meno conosciuto di William, raggiunge la maggiore età. Nonostante la sua parentela con la Famiglia Reale britannica, rimane un volto meno noto agli occhi del pubblico. La sua storia si distingue per un percorso discreto e riservato, lontano dai riflettori e dai grandi eventi ufficiali. Un esempio di come anche all’interno di una famiglia così celebre, ci siano spazi di riservatezza e normalità.

Per quanto possa sembrare sorprendente, non tutti i membri della Famiglia Reale britannica vivono sotto i riflettori. Alcuni se ne stanno ben al riparo dai clamori, dai titoli di giornale e dai paparazzi. Un esempio? James di Wessex, che potremmo definire il “ principe nascosto ”. È cugino di William, che di titoli ne sa di certo qualcosa, ed era il nipote preferito della compianta Regina Elisabetta. Nonostante ciò, però, il suo nome è noto soltanto ai veri fan della Royal Family. Da quando ha compiuto 18 anni, però, qualcosa è leggermente cambiato. Chi è James di Wessex. Cugino di William e Harry e nipote della Regina Elisabetta II ma chi è James di Wessex? È il figlio del Principe Edoardo e della Duchessa Sophie di Edimburgo. 🔗 Leggi su Dilei.it

