James il cugino nascosto di William diventa maggiorenne
James, il cugino meno conosciuto di William, raggiunge la maggiore età. Nonostante la sua parentela con la Famiglia Reale britannica, rimane un volto meno noto agli occhi del pubblico. La sua storia si distingue per un percorso discreto e riservato, lontano dai riflettori e dai grandi eventi ufficiali. Un esempio di come anche all’interno di una famiglia così celebre, ci siano spazi di riservatezza e normalità.
Per quanto possa sembrare sorprendente, non tutti i membri della Famiglia Reale britannica vivono sotto i riflettori. Alcuni se ne stanno ben al riparo dai clamori, dai titoli di giornale e dai paparazzi. Un esempio? James di Wessex, che potremmo definire il “ principe nascosto ”. È cugino di William, che di titoli ne sa di certo qualcosa, ed era il nipote preferito della compianta Regina Elisabetta. Nonostante ciò, però, il suo nome è noto soltanto ai veri fan della Royal Family. Da quando ha compiuto 18 anni, però, qualcosa è leggermente cambiato. Chi è James di Wessex. Cugino di William e Harry e nipote della Regina Elisabetta II ma chi è James di Wessex? È il figlio del Principe Edoardo e della Duchessa Sophie di Edimburgo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Usa, incriminato James Comey: lo scontro con Trump diventa processo
Leggi anche: Gary Oldman diventa cavaliere e davanti al principe William dice: “Meglio dell’Oscar”
James, il cugino “nascosto” di William diventa maggiorenne - Non sarà mai Principe, per scelta, ma James di Wessex è il simbolo di una nuova Famiglia Reale che avanza: ecco di chi parliamo ... dilei.it
Nido del Cuculo - IO DOPPIO - I racconti dello zio Tom - Cerchione
Ciao amici questa sera con una bella canzone Italo-americana che dedico al mio carissimo cugino James Rand anche lui bravo fisarmonicista che vive in America, ciao James saluti e un grande abbraccio dall'Italia, auguro un buon ascolto e buona visione a t - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.