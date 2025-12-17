Jaki all’angolo | l’imputazione coatta fa traballare lo scranno di Stellantis

Un'ordinanza del gip mette sotto pressione Jaki all’angolo, coinvolgendo Stellantis e possibili ripercussioni su Elkann e Exor. La mancata archiviazione apre scenari complessi, dipingendo un quadro di inganni e manipolazioni che coinvolgono Stato, familiari e figure chiave nelle dichiarazioni fiscali.

La mancata archiviazione può costare a Elkann pure la guida di Exor. Dall’ordinanza del gip emerge un ritratto machiavellico: avrebbe raggirato Stato italiano, fratelli e il notaio delle dichiarazioni dei redditi della nonna. Quanto può durare John Elkann al vertice di Stellantis e di Exor, la holding di casa Agnelli? La conseguenza dell’imputazione coatta per dichiarazione fraudolenta imposta dal gip Antonio Borretta può avere conseguenze dirompenti. Infatti i requisiti di onorabilità sono difficilmente negoziabili nei Paesi del Nord Europa in cui l’erede di casa Agnelli ha spostato il core business dei suoi affari, ma soprattutto le sedi legali. 🔗 Leggi su Laverita.info

