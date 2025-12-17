Ivano Argnani addio ‘Elvis’ era l’anima della Vela Bianca | La pasticceria la sua vita

Ivano Argnani, conosciuto come ‘Elvis’, è scomparso a Ravenna. Figura amata e stimata, era il cuore della Vela Bianca, dove la sua passione per la pasticceria rappresentava il suo mondo. I ricordi delle serate, delle colazioni e dei profumi di pane rimarranno vivi nella memoria di chi lo ha conosciuto.

© Ilrestodelcarlino.it - Ivano Argnani addio, ‘Elvis’ era l’anima della Vela Bianca: “La pasticceria, la sua vita” Ravenna, 17 dicembre 2025 – I bomboloni caldi dopo le serate in spiaggia o in discoteca, le colazioni prima di andare al mare e l’odore del pane. Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 67 anni, Ivano Argnani, da tutti conosciuto come Elvis, uno dei più noti pasticcieri ravennati, da 20 anni mani e cuore della ‘Vela Bianca’ di Punta Marina. A causa di una rara malattia degenerativa, Argnani lascia la moglie Antonella e la figlia Ginevra, che con lui portano avanti la pasticceria, e il figlio Alessandro, attore e coordinatore del Teatro delle Albe. Il funerale si terrà giovedì alle 15 a Punta Marina Terme, nella chiesa di San Massimiano. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Frassinoro in lutto. Addio a Riccardo Marcolini anima del territorio Leggi anche: Lewis Hamilton, il commosso addio al bulldog Roscoe: ‘Un’anima bella’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ivano Argnani addio, ‘Elvis’ era l’anima della Vela Bianca: “La pasticceria, la sua vita” - Il figlio Alessandro: “Ricordo che aveva il suo lievito madre e quando andavamo in ferie lo dava a un amico che glielo tenesse vivo” ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.