Italia Viva Enrico Bastolla nominato commissario a Cava de’ Tirreni
Enrico Bastolla è stato nominato commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il comune di Cava de’ Tirreni, rafforzando così la presenza del partito nella città. La nomina segna un passo importante per l'organizzazione politica locale, puntando a consolidare il ruolo di Italia Viva nel panorama politico territoriale.
Enrico Bastolla è il nuovo commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il comune di Cava de’ Tirreni. La nomina si inserisce nel quadro della riorganizzazione del partito in provincia di Salerno, con l'obiettivo di consolidare la presenza della formazione politica sul territorio. Bastolla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
