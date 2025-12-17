Italia Viva Enrico Bastolla nominato commissario a Cava de’ Tirreni

Enrico Bastolla è stato nominato commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il comune di Cava de’ Tirreni, rafforzando così la presenza del partito nella città. La nomina segna un passo importante per l'organizzazione politica locale, puntando a consolidare il ruolo di Italia Viva nel panorama politico territoriale.

