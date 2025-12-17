Italia Viva Enrico Bastolla nominato commissario a Cava de’ Tirreni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Bastolla è stato nominato commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il comune di Cava de’ Tirreni, rafforzando così la presenza del partito nella città. La nomina segna un passo importante per l'organizzazione politica locale, puntando a consolidare il ruolo di Italia Viva nel panorama politico territoriale.

Immagine generica

Enrico Bastolla è il nuovo commissario di Italia Viva-Casa Riformista per il comune di Cava de’ Tirreni. La nomina si inserisce nel quadro della riorganizzazione del partito in provincia di Salerno, con l'obiettivo di consolidare la presenza della formazione politica sul territorio. Bastolla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Gusto Italia, ultima tappa di stagione a Cava de’ Tirreni

Leggi anche: Cava de’Tirreni, arriva Gusto Italia: tre giorni tra sapori e artigianato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

italia viva enrico bastollaItalia Viva, Enrico Bastolla nominato commissario a Cava de’ Tirreni - La designazione ufficializzata dalla presidente provinciale Anna Rosa Sessa nell’ottica del rafforzamento territoriale ... salernotoday.it

Italia Viva, Enrico Borghi e Davide Faraone nominati vicepresidenti - Italia Viva ha annunciato la nomina di Enrico Borghi e Davide Faraone come nuovi vicepresidenti del partito. lettera43.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.