Italia crollato tutto! Cosa è successo | il video da brividi

Un evento che scuote l’intera Italia: questa mattina a Scampia, Napoli, è stata demolita la Vela Rossa, simbolo delle Vele di Scampia. Un momento di grande impatto emotivo e simbolico, che segna la fine di un’epoca e apre nuovi orizzonti per la periferia. Il video testimonia un cambiamento radicale, lasciando il pubblico senza parole di fronte a questa trasformazione storica.

Questa mattina, martedì 17 dicembre, a Scampia, nella periferia nord di Napoli, è stata demolita la Vela Rossa, uno degli edifici simbolo delle storiche Vele di Scampia. L’abbattimento è iniziato all’alba, sotto la supervisione dei tecnici incaricati, segnando una giornata destinata a entrare nella storia del quartiere. Le operazioni rientrano nel progetto di rigenerazione urbana “ReStart Scampia”, pensato per ridisegnare il volto di una delle aree più complesse e discusse della città. La demolizione della Vela Rossa rappresenta un passaggio cruciale di un piano che punta a superare definitivamente il modello urbanistico del passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

