IT | Welcome to Derry & Shining il collegamento tra le due opere

IT: Welcome to Derry introduce un nuovo collegamento tra le atmosfere horror di IT e l'universo di Shining. La conclusione della prima stagione non solo richiama i film di IT, ma anticipa anche gli eventi di Shining, creando un ponte tra le due opere e ampliando le possibilità narrative di entrambe.

Il finale della prima stagione di IT: Welcome to Derry non solo si ricollega ai film di IT, ma prepara anche direttamente il terreno per Shining. In un certo senso, c’era da aspettarselo. Dick Hallorann, interpretato da Chris Chalk, è stato uno dei personaggi principali in tutti gli otto episodi della prima stagione della serie, con le sue capacità dovute alla “luccicanza” che lo hanno reso una figura chiave negli sforzi per trovare, potenzialmente trasformare in arma e infine sconfiggere Pennywise. Si è trattato di un notevole ampliamento del suo ruolo nel romanzo IT di Stephen King, dove è coinvolto solo nella storia dell’incendio del Black Spot, e il finale lo porta ancora oltre. Nerdpool.it

IT Welcome to Derry Official Trailer HBO Max

IT: Welcome to Derry: La spiegazione del finale, di quel cameo e del destino di Pennywise - L'ottavo ed ultimo episodio di IT: Welcome to Derry ha suggerito nuove piste da seguire per future stagioni ed offerto altri collegamenti ai film su IT. comingsoon.it