Istruzione parentale nuove linee guida | esami annuali obbligatori fino all’obbligo formativo Cosa devono sapere le famiglie che scelgono di educare i figli a casa
Le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito chiariscono le modalità dell’istruzione parentale, con esami annuali obbligatori fino al termine dell’obbligo formativo. Per le famiglie che scelgono di educare i figli a casa, è fondamentale conoscere le procedure e gli adempimenti previsti, per garantire un percorso formativo conforme alle norme e assicurare il miglior sviluppo ai giovani studenti.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le linee guida ufficiali per l'istruzione parentale, definendo le modalità operative per genitori e istituzioni scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
