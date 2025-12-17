Israele blocca tende e coperte al confine mentre i bambini muoiono di freddo | il racconto da Gaza di MSF

In un contesto di crisi umanitaria senza precedenti, Gaza si trova sotto la devastante tempesta Byron, con tende distrutte, bambini malati e aiuti ostacolati. Medici Senza Frontiere denuncia il blocco di tende e coperte da parte di Israele al confine, mentre la popolazione, in particolare i più vulnerabili, soffre per il freddo e le continue violenze.

Medici Senza Frontiere racconta Gaza sotto la tempesta Byron: tende distrutte, bambini malati, aiuti bloccati e bombardamenti che continuano. L’inverno aggrava una crisi umanitaria già estrema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Israele vieta cibo energetico per donne e bambini a Gaza”: la conferma nelle mail mostrate in Senato

Leggi anche: Oxfam a Fanpage: “Israele blocca ancora i nostri aiuti, a Gaza si continua a morire di fame: altro che pace”

Gaza in the Rain A 45s Wake-Up Call

israele blocca tende coperte“Israele blocca tende e coperte al confine mentre i bambini muoiono di freddo”: il racconto da Gaza di MSF - Medici Senza Frontiere racconta Gaza sotto la tempesta Byron: tende distrutte, bambini malati, aiuti bloccati e bombardamenti che continuano ... fanpage.it

israele blocca tende coperteIsraele vieta l’ingresso dei materiali d’emergenza a Gaza mentre le piogge allagano le tende degli sfollati - Legname, sacchi di sabbia e pompe idrauliche: materiali vitali per affrontare l'ondata di maltempo sono stati bloccati da Israele al confine ... fanpage.it

