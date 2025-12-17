Israele blocca tende e coperte al confine mentre i bambini muoiono di freddo | il racconto da Gaza di MSF

In un contesto di crisi umanitaria senza precedenti, Gaza si trova sotto la devastante tempesta Byron, con tende distrutte, bambini malati e aiuti ostacolati. Medici Senza Frontiere denuncia il blocco di tende e coperte da parte di Israele al confine, mentre la popolazione, in particolare i più vulnerabili, soffre per il freddo e le continue violenze.

