Ispezioni a scuola per incontri su Gaza Valditara | Censura? Sono incompatibili con regole democratiche

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato l'avvio di ispezioni scolastiche in seguito agli incontri su Gaza, sostenendo che chi parla di censura non comprende il ruolo della scuola democratica. La questione riguarda il rispetto delle regole e la libertà di espressione all’interno degli istituti scolastici, in un contesto di tensione e dibattito politico.

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha rivendicato l'avvio di ispezioni a scuola dopo gli incontri su Gaza che si sono tenuti alla presenza di Francesca Albanese: "Chi parla di censura non ha ben chiaro il significato della scuola costituzionale né del rispetto delle regole democratiche".

