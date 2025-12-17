Isola mangiata dal mare | Voglio vederci chiaro

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’isola dell’Amore, recentemente minacciata dall’erosione, è al centro di un’interrogazione in Regione. Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia, chiede chiarimenti sulle misure adottate per contrastare la forte erosione che ha già ridotto significativamente la spiaggia, in una delle località più amate dai turisti e immersa nella natura.

isola mangiata dal mare voglio vederci chiaro

© Ilrestodelcarlino.it - Isola mangiata dal mare: "Voglio vederci chiaro"

L’isola dell’Amore mangiata dal mare, interrogazione in Regione. "Vogliamo capire cosa stanno facendo per fermare la fortissima erosione che ha scavato già una decina di metri di spiaggia, lungo un fronte di un centinaio in una delle località più amate dai turisti con il pallino della natura", annuncia Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Da anni ci battiamo contro questo fenomeno, sollecitando la realizzazione di barriere fatte di sassi, scogliere vere e proprie. E continuano a buttare sabbia, se l’onda non viene spezzata prima di arrivare contro l’isola prima o poi si porta via tutto". Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: La casa, l’esilio, il mare. L’isola di Pintor dove tutto torna

Leggi anche: "L'isola di Arturo e delle donne. Storie di mare e magia", mostra personale di Gilda Pantuliano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quasi mangiata da uno squalo

Video Quasi mangiata da uno squalo

isola mangiata mare voglioIsola mangiata dal mare: "Voglio vederci chiaro" - Interrogazione in Regione del consigliere Gianella "Per salvare quella località va realizzata una scogliera. msn.com

isola mangiata mare voglioAllarme per il paradiso del turismo: “Il mare si mangia l’isola dell’Amore” - Sos erosione, appello del guardiano del faro: “Serve una scogliera di protezione”. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.