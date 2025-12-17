Isola mangiata dal mare | Voglio vederci chiaro

L’isola dell’Amore, recentemente minacciata dall’erosione, è al centro di un’interrogazione in Regione. Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia, chiede chiarimenti sulle misure adottate per contrastare la forte erosione che ha già ridotto significativamente la spiaggia, in una delle località più amate dai turisti e immersa nella natura.

© Ilrestodelcarlino.it - Isola mangiata dal mare: "Voglio vederci chiaro" L'isola dell'Amore mangiata dal mare, interrogazione in Regione. "Vogliamo capire cosa stanno facendo per fermare la fortissima erosione che ha scavato già una decina di metri di spiaggia, lungo un fronte di un centinaio in una delle località più amate dai turisti con il pallino della natura", annuncia Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Da anni ci battiamo contro questo fenomeno, sollecitando la realizzazione di barriere fatte di sassi, scogliere vere e proprie. E continuano a buttare sabbia, se l'onda non viene spezzata prima di arrivare contro l'isola prima o poi si porta via tutto".

Allarme per il paradiso del turismo: “Il mare si mangia l’isola dell’Amore” - Sos erosione, appello del guardiano del faro: “Serve una scogliera di protezione”. msn.com

